Gazze’de Can Kaybı 48 Bin Üstünde

SALDIRILARIN SÜRDÜĞÜ AÇIKLANDI

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ne yönelen saldırılarını sürdüren İsrail; kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor. Son gelişmelerde Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Ancak İsrail, bu ateşkes kararını ihlal etmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail’in düzenlediği saldırılarda 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 6 sivilin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, daha önce yıkılan binaların enkazından 5 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI RAKAMLARI AÇIKLANDI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların bilançosuna dair bilgiler de açıklandı. Yapılan açıklamada toplam can kaybının 48 bin 346’ya, yaralı sayısının ise 111 bin 759’a yükseldiği bildirildi.