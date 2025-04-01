Gazze’de Can Kaybı 50 Bin 399 Oldu

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Hamas ile ateşkes anlaşmasına varan İsrail, buna rağmen ordusunun saldırılarına devam ettiğini gösteriyor. Son yapılan saldırılardan sonra Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançosunu açıkladı.

YARALI SAYISI SÜRATLE ARTIYOR

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, son 24 saatte hastanelere kaldırılan 183 yaralıyla birlikte, İsrail saldırılarında yaralananların sayısı 114 bin 583’e yükseldi. Açıklamada, “Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” denildi.

Ateşkes İhlalinin Etkileri

İsrail ordusu, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişim anlaşmasına rağmen, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne ani bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıdan bu yana toplamda bin 42 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 500’den fazla kişinin yaralandığı kaydediliyor.

TOPLAM CAN KAYBINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Sağlık Bakanlığı, son hava saldırılarında en az 42 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü çatışmalarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 50 bin 399’a ulaştığını bildirdi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN FAALİYETLERİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail, bölgede gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya bulunuyor.