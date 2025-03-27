Gazze’de Can Kaybı 50 Bin Aştı

GAZİZE’DE CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 50 bin 208’e ulaşıyor. Saldırılar devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saat içinde 25 sivil yaşamını yitirdi ve 82 kişi yaralandı.

ATEŞKESİN BOZULMASIYLA KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden itibaren 855 insanın hayatını kaybettiği, bin 869 kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor. 7 Ekim 2023’ten beri toplam can kaybı sayısı 50 bin 208, yaralı sayısı ise 113 bin 910 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, bölgedeki insani kriz durumunu daha da derinleştiriyor.