Gazze’de Can Kaybı 54 Bin 470

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları durmaksızın devam ediyor ve bu durum sivillerin hayatta kalma mücadelesini her gün zorlaştırıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

SON DAKİKA BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 52 sivilin cesedi ile birlikte 503 yaralının getirildiğini bildirdi. Bakanlık, cenazelerden birinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sivillere ait olduğunu açıkladı. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

CAN KAYBINA İLİŞKİN SON VERİLER

Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana 4 bin 201 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 12 bin 652 kişinin yaralandığı belirtildi. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılar sonucunda yaşanan toplam can kaybının ise 54 bin 470’e, yaralı sayısının da 124 bin 693’e ulaştığı ifade edildi. Bu rakamlar, bölgedeki durumun ne kadar kritik olduğunu göstermekte.