Gazze’de Can Kaybı 63 BİN 459

GAZZE’DE İNSANLIĞA YÖNELİK SÜREN DRAM

Gazze’de insani kriz devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in süregelen saldırıları sonucunda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili son bilgiler aktarıldı.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 459’a, yaralıların sayısı ise 160 bin 256’ya ulaştı. Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 88 Filistinli’nin cesedi ve 421 yaralının getirildiği bildirildi.

YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINIYOR

Son 24 saat içinde insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetti, 166 kişi yaralandı. İsrail-ABD güdümünde olduğu belirtilen sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 248’e, yaralananların sayısı ise 16 bin 600’e ulaştı.