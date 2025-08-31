Gazze’de Can Kaybı 63 Bin 459

İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Gazze’de yaşanan insanlık dramı sürdürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in devam eden saldırıları sonucunda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin sayısının 63 bin 459’a, yaralı sayısının ise 160 bin 256’ya yükseldiği ifade edildi. Son 24 saat içinde hastanelere 88 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 421 yaralının getirildiği açıklandı.

HAYAT KAYBI ARTMIŞ DURUMDA

Son 24 saat içinde insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybederken, 166 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucunda, 27 Mayıs’tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 248’e, yaralı sayısı ise 16 bin 600’e ulaştı. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.