Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 656

İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’deki gerçekleştirilen saldırıları aralıksız sürüyor. Bu bölgede zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan siviller, açlık, susuzluk ve hijyen yetersizliği gibi temel sorunlarla mücadele ediyor. İnsani yaşam koşullarının çok gerisinde olan halk, üstüne bir de sürekli devam eden saldırılarla başa çıkarak can kaybı vermeye devam ediyor.

SALDIRILAR HIZLANIYOR

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgiler paylaşıldı. Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralının getirildiği açıklandı. 19 Ocak’ta varılan ateşkesin ihlal edilmesiyle birlikte, 18 Mart’tan beri meydana gelen saldırılarda 12 bin 98 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralananların sayısının ise 51 bin 462 olduğu ifade edildi. Son 24 saat içinde insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda ise 12 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İsrail-ABD destekli yardım dağıtım noktalarına yönelik düzenlenen sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 456’ya, yaralananların sayısının da 17 bin 861’e ulaştığı belirtildi. 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Gazze Şeridi’nde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 64 bin 656’ya, yaralı sayısı 163 bin 503’e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi’nde, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu kaydediliyor.