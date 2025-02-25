Gazze’de Can Kaybı Artıyor

ATEŞKES SONRASI İLK GÜNLERDEKİ OLAYLAR

471 gün süren çatışmaların ardından, 19 Ocak’ta Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının hemen sonrasında, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarla ilgili son bilgiler, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI

Son 24 saat içinde hastanelere, biri enkaz altından çıkarılan 2 kişinin cansız bedeninin ulaştığı belirtildi. Ayrıca, bu süreçte 2 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

KAYDETTİĞİ CAN KAYBI SAYISI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden başlayarak, 19 Ocak’a kadar devam eden saldırılar sonucunda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 348’e yükseldi. Yine bu süreçte yaralı sayısının ise 111 bin 761 olduğu ifade edildi.

Ateşkesi İhlal Eden İsrail

Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, İsrail Gazze’de ateşkesi sık sık ihlal ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesten bu yana İsrail’in düzenlediği direkt saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.