Gazze’de Can Kaybı Sayısı Artıyor

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in ordusu, saldırılarını devam ettiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda yaşanan kayıpları duyurdu.

YARALI SAYISI HIZLA ARTILIYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde hastanelere 183 yaralının daha kaldırıldığı bildirildi. Böylece İsrail’in saldırılarında yaralananların toplam sayısı 114 bin 583’e yükseldi. Açıklamada, “Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” ifadelerine yer verildi.

Ateşkes İhlali Vasıtasıyla Çağlar Yükseliyor

İsrail ordusu, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişim anlaşmasına rağmen, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne sürpriz bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren 1,042 kişi yaşamını yitirdi, 2,500’den fazla kişi ise yaralandı.

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son hava saldırılarında en az 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekim 2023’ten bu yana süregelen çatışmalarda yaşanan toplam kayıp sayısı ise 50,399’a ulaştı.

ULUSLARARASI TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz Kasım ayında, uluslararası ceza mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Ayrıca, bölgeye yönelik savaş nedeniyle İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla karşı karşıya kalıyor.