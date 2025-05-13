Gazze’de Çocuklar Acil Yardım Bekliyor

DSÖ’DEN KORKUTUCU RAKAMLAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze’ye 2 Mart’tan bu yana yardımların engellenmesi sonucu 57 çocuğun yetersiz beslenmeden öldüğünü ve mevcut durum devam ederse 71 bin çocuğun önümüzdeki 11 ay içerisinde akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşılaşabileceğini bildirdi. Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak durum değerlendirmelerinde bulundu.

İNSANİ DURUMUN AĞIRLAŞMASI

İsrail’in engellemeleri nedeni ile 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin olmadığını aktaran Peeperkorn, Gazze’deki insanların yetersiz beslenme ve hastalık sarmalında yaşadığını belirtti. “Sağlık hizmetlerine erişimin imkansız olması, aşı kapsamının düşmesi ve temiz su ile sanitasyona erişimin ciddi şekilde kısıtlanması, özellikle hayatta kalmak için acilen tedaviye ihtiyaç duyan şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar için ciddi hastalık ve ölüm riskini yükseltiyor.” ifadelerini kullandı. Peeperkorn, Gazze Şeridi’ne acil tıbbi ekip gönderme taleplerinin reddedilme oranlarının neredeyse yüzde 50’ye ulaştığını da ekleyerek, “DSÖ’nün Gazze’deki stokları tehlikeli derecede az ve yakında tükenecek.” dedi.

TIBBİ MALZEMELER GİREMİYOR

DSÖ’nün 31 yardım tırının Gazze’ye yakın Mısır’ın El-Ariş kentinde beklediğini ve devam eden abluka nedeniyle bu tıbbi malzemelerin Gazze’ye taşınamadığını sözlerine ekleyen Peeperkorn, bölgede tıbbi tahliyenin son derece sınırlı ve zorlu şekilde devam ettiğini, şu anda 10 binden fazla hastanın Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizinden elde edilen verilere de değinen Peeperkorn, “Gazze’nin 2,1 milyonluk nüfusunun tamamı uzun süreli gıda kıtlığı ile karşı karşıya. Yaklaşık yarım milyon insanın açlık, akut yetersiz beslenme, hastalık ve ölüm gibi felaket bir durumda olduğunu gösteriyor.” dedi.

ATEŞKES SONRASI KAYIPLAR

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Saldırılar başladığından bu yana çoğunluğunu yaşlı, kadın ve çocukların oluşturduğu 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten beri İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı ise 52 bin 862’ye, yaralı sayısı 119 bin 648’e yükseldi. Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını, ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” açıkladı.