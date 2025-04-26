İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in yaklaşık iki aydır Gazze’deki insani yardım girişini engellediğini ve çocukların “açlıktan öldüğünü” vurguladı. Lazzarini, X hesabında yaptığı paylaşımda, bölgedeki acil insani yardım ve temel malzeme ihtiyacına dikkat çekti. Lazzarini, “Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor.” ifadelerini kullandı ve Gazze’de kadın ve çocukların yemek almaya çalıştığı bir fotoğraf paylaştı. Bununla birlikte, “İsrail hükümeti, (Gazze’ye) gıda ve diğer temel ihtiyaçların girişini engellemeye devam ediyor.” dedi. Lazzarini, Gazze’deki açlığın siyasi nedenlerden kaynaklanan bir zorbalık olduğunu belirtti ve yardım ulaştırılması taleplerinin görmezden gelindiğini ifade etti.

GIDA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’de gıda stoklarının tamamen tükendiğini ve son malzemelerin yemek pişirme alanlarına ulaştırıldığını bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise “Gazze’de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaşıldığını” açıkladı. Kriz, her geçen gün derinleşiyor ve durumun ciddiyeti artıyor. İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkesin ardından 2 Mart’tan itibaren Gazze’ye insani yardım girişini durdurma kararı aldı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 2 milyon insanın yerinden edilmesine sebep oldu.

İNSANİ FELAKETİN KAYNAĞI

İsrail, sivil altyapıyı ve hastaneleri hedef alarak bölgede bir insani felakete neden oldu. Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması gibi faktörler, Gazze’deki Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, bu süreçte çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 62 Filistinli’nin hayatını kaybetmesine ve 5 bin 375 kişinin yaralanmasına neden oldu. Gazze’ye yönelik toplam saldırılarda ise 7 Ekim 2023’ten bu yana ölen Filistinli sayısı 51 bin 439’a, yaralı sayısı ise 117 bin 416’ya yükseldi.