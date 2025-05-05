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Gazze’de Çocuklar Beslenme Yetersizliği Çekiyor

GIDA KIDEMİ VE BESLENME YETERSİZLİĞİ

Gazze Şeridi’ndeki gıda sıkıntısı nedeniyle beslenme yetersizliği yaşayan birçok çocuk, hastanelerde aldıkları tedavi ile yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin ne denli derin olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE UYARDI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı, yaptığı 4 Mayıs tarihli açıklamada “Gazze Şeridi genelinde insani durumun tahayyül sınırlarının ötesinde” olduğunu belirtiyor. Bu ifadeler, bölgedeki zor şartların sürmekte olduğuna ve uluslararası toplumun desteğinin gerekli olduğuna işaret ediyor.

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