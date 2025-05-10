Gazze’de Ekmeğe Erişim Tamamen Kesildi!

Gazze Şeridi’nde İsrail’in uyguladığı abluka, bölgede derinleşen bir insani krizi beraberinde getiriyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi, son 70 gündür kapalı tutulan sınır kapıları yüzünden, yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç yüklü TIR’ın bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi. Halkın temel gıda maddesi ekmeğe erişiminin tamamen kesildiği Gazze’de, 65 binden fazla çocuğun hayatı açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında.

ekmeğe erişimin tamamen durması

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden gelen bilgilere göre, İsrail 2 Mart 2024 tarihinden bu yana tüm insani yardım geçişlerini durdurdu. Bölgedeki fırınların faliyetleri 40 gündür durdu ve bu durum halkın ekmek bulma imkanını tamamen ortadan kaldırdı. Açıklamada, “Çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında” ifadeleri yer aldı.

sağlık hizmetleri çöktü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım girişini durdurması nedeniyle açlık nedeniyle en az 57 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu ölenlerin çoğunu bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan yaşlılar oluşturmaktadır. Öne çıkan bir olayda, 3 Mayıs 2025’te Gazze’deki Rantisi Çocuk Hastanesi’nde 4 aylık Cinan Salih es-Sekkafi, yetersiz beslenme ve susuzluktan hayatını kaybetti. Hastane kaynakları, mama, tıbbi besin ve sıvı desteğinin tükendiğini belirtti. Bakanlık, hastanelerdeki yakıt stoklarının birkaç gün içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

uluslararası sessizlik ve soykırım suçlaması

Yapılan açıklamada, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı savaş aracı olarak kullandığı ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesi gereğince soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İsrail’e uluslararası destek olan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, bu insani durumdan sorumlu tutuldu. Tüm uluslararası topluma, ablukayı kaldırma, yardım geçişlerini açma ve İsrail’in işlediği suçların bağımsız heyetlerce araştırılması çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Devam eden uluslararası sessizlik, İsrail’in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlamaktadır” denildi.

saldırıların sonuçları: yüksek kayıplar

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 52 bin 787 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 119 bin 349 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bu kayıpların büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşmakta olup, BM ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket” olarak nitelendiriliyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki 2,4 milyon insanın tamamının dış yardıma bağımlı olduğunu ve şiddetli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

yardım çağrıları artıyor

UNICEF, Gazze’de her 10 çocuktan 9’unun yeterli beslenemediğini ve temiz suya erişimin neredeyse sıfır olduğunu açıkladı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İsrail ablukası sessizce çocukları öldürüyor. Onları bombalar değil, açlık öldürüyor” ifadesini kullandı. BM, İsrail’in yardım girişini engellemesini “acımasız bir toplu cezalandırma” olarak nitelendirerek, sınır kapılarının açılması ve ablukasının kaldırılması talebinde bulundu.