Gazze’de Enkaz Altındaki Cenazeler İçin Kurtarma Çalışmaları

Gazze, geçmişinde eşi benzeri görülmemiş bir kanlı döneme tanıklık ediyor. Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 72 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor.

ŞEHİTLERE VEDA GİRİŞİMİ

Cenazelerin enkazlardan çıkarılabilmesi amacıyla “Şehitlere Vefa” adı altında bir girişim başlatıldı. Sivil savunma ekipleri, çalışmalara Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesinden başladı. İlk aşamada, 29 Ekim 2024’te İsrail hava saldırısında hedef olan ve aralarında yerinden edilenlerin de bulunduğu yaklaşık 200 kişinin sığındığı “Ebu Nasr” Ailesi’ne ait evin enkazında kalan cenazelerin çıkarılması için harekete geçildi.

ENKAZDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Filistin Sivil Savunma görevlisi Muhammed Tamus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu girişimin, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki farklı bölgelerde gerçekleştirilmesi planlanan daha kapsamlı çalışmaların ilk adımı olduğunu belirtti. İlk önce çok sayıda cenazenin bulunduğu evlere öncelik verildiğine dikkat çeken Tamus, “Bugün enkaz altında hâlen onlarca cenazenin bulunduğunu bildiğimiz Ebu Nasr Ailesi’nin evinin enkazı üzerindeyiz. Gazze’nin farklı bölgelerinde, enkaz altındaki tüm şehitler çıkarılana kadar çalışmaların sürmesini umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

AĞIR EKİPMAN EKSİKLİĞİ

Binlerce kişinin hâlâ enkaz altında kayıp olduğunu vurgulayan Tamus, ağır iş makinesi yetersizliğinin çalışmaları önemli ölçüde engellediğini ifade etti. “Yıkımın boyutu ve enkazın miktarı çok büyük. Sivil Savunmanın yeterli ekskavatör ve ağır ekipmanı yok.” diyen Tamus, kullanılan araçlardan birinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından sağlandığını, fakat insani yardım kuruluşlarından daha fazla destek beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

AİLENİN KAYIPLARI

Ebu Nasr Ailesi’nin evini hedef alan saldırıdan sağ kurtulan Aya Ebu Nasr, ailenin beş katlı binaya sığındığı sırada yaklaşık 200 kişinin binada bulunduğunu anlattı. Bombardımanda yaklaşık 150 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Ebu Nasr, çok sayıda yaralının olduğunu ve onlarca kişinin ise hala enkaz altında kaldığını kaydetti. Kurtarma çalışmalarının saldırı sırasında son derece sınırlı ve tehlikeli koşullarda yürütüldüğünü anlatan Ebu Nasr, bazı cenazelerin çıkarılabildiğini, ancak alt katlara ulaşılamadığını, diğer cenazelerin de bir yıldan fazla süredir uygun bir şekilde defnedilmeyi beklediğini dile getirdi. Ebu Nasr, “Kardeşim Muhammed de kayıplar arasında.” diyerek, telefonundaki fotoğrafları göstererek kardeşinin cenazesinin bulunmasını talep etti.

RİSKLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarının başlamasından itibaren cenazelerin açık alanlara dağılması, koruyucu ekipman ve biyolojik test malzeme eksikliği nedeniyle son derece riskli koşullarda görev yapıyor. İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar ve temel tıbbi malzemelerin Gazze’ye girişinin engellenmesi de çalışmaları zorlaştırıyor. Kurtarma ve cenaze nakil süreçlerinde personelin hastalık ve enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

RESMİ VERİLER

Gazze’deki resmi verilere göre, yıkımın boyutu ve ağır ekipman yetersizliği nedeniyle yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin hâlâ enkaz altında kayıp olduğu tahmin ediliyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025’ten bu yana enkaz altından 726 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.