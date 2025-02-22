Gazze’de Esir Takası Anlaşması Yapıldı

GAZZE’DE YAŞANAN GELİŞMELER

Gazze’de İsrail’in sürdürdüğü saldırılar, 19 Şubat’ta imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması ile sona erdi. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın ilk aşamasındaki son esir takası, bugün gerçekleşiyor. Hamas, 7. esir takası çerçevesinde üç yerine altı İsrailli esiri serbest bıraktı. Kızılhaç’a teslim edilecek rehinelerin isimleri şunlar: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.

KIZILHAÇ’A TESLİM OLDUKLARI AN

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah’ta Kızılhaç’a teslim edildi. Bunun karşılığında İsrail de 602 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. İsrail basını, Hisham al-Sayed ve Avera Mengistu’nun 10 yılı aşkın süredir Gazze’de rehin tutulduğunu öne sürdü. Yetkililer, bugün planlanan yedinci rehine takasının zamanında yapılmasının oldukça önemli olduğunu ifade ediyor. Hamas, rehine takası çerçevesinde şimdiye kadar 19’u sağ, 3’ü ise cenaze olmak üzere toplam 22 İsrailli rehineyi teslim etti.

CENAZE KRİZİ VE SONRASI

Hamas, rehine ve mahkum takası anlaşması kapsamında önceki gün dört rehinenin cenazesini İsrail’e teslim etti. Ancak İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas’a ait olmadığını öne sürerek bu durumu ateşkes anlaşmasının “son derece ciddi bir ihlali” olarak değerlendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan bu ihlal nedeniyle “Hamas’a bedel ödeteceğini” dile getirdi. Hamas ise, iddialar üzerine İsrailli rehine Şiri Bibas’ın kalıntılarının, İsrail hava saldırısının gerçekleştiği bölgede enkazdan çıkan diğer kalıntılarla karışmış gibi olduğu açıklamasında bulundu. Filistinli grup daha sonra Bibas’ın naaşını İsrail’e teslim etti. İsrail, Bibas’ın kimliğinin tespit edildiğini bildirdi.