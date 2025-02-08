Gazze’de Esir Takası Beşinci Turda

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, 5’inci turda serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini açıkladı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan duyuruda, anlaşma gereği bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi. Serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu ifade edildi. Özellikle, esirlerden Ohad Ben Ami’nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Açıklamada esirlerin listesinin arabuluculara ulaştığı bilgisi yer aldı.

İSRAİL TARAFINDAN ONAY

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafı arabuluculara sunulan listenin kabul edilebilir olduğunu bildirdi. İsrail basınında, Hamas’ın esirlerin isimlerini, İsrail’in Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının kurallarına uymadığı gerekçesiyle teslim etmeyi geciktirdiği yönünde iddialar yer aldı.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI

Gazze’deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor. Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18’i müebbet hapis cezasına, 54’ü ise ağır hapis cezasına çarptırılanlardan oluşurken, 111’i 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi’nde alıkonulanlardan oluşacak.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI HAKKINDA

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900’ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.