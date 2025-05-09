Gazze’de Esirlerin Serbest Bırakılması Önceliğimiz

ÖNCELİKLERİN BELİRLENİŞİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Savaş sonrası Gazze’de yeni yönetim oluşumuna dair tartışmalara girmeden, önceliklerinin esirlerin serbest bırakılması olduğunu ifade etti. Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Gazze ile ilgili gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL İLE GÖRÜŞMELER

Leavitt, ABD’nin savaş sonrası Gazze’deki yeni yönetim yapılanması üzerindeki görüşmeleri İsrail ile yaptığı yönündeki haberler sorulduğunda, “İsrail’deki muhataplarımız, müttefiklerimiz ve dostlarımızla sürekli iletişim ve diyalog halindeyiz. (İsrailli Stratejik İşler Bakanı) Ron Dermer dün Beyaz Saray’daydı ve Başkan Trump’ın ekibinin üyeleriyle bir araya geldi.” yanıtını verdi.

AÇIKLAMALARIN SINIRLANDIRILMASI

Leavitt, ilgili haberler ve iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti. “Başkan Trump, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasını istediğimizi çok net bir şekilde ifade etti. Bunun ötesinde, açıkçası önerilmiş ya da önerilmemiş planların ayrıntılarına girmeyeceğim.” diye ekledi.

GÖRÜŞMELERİN İDDİASI

Amerikan ve İsrail medyasına yansıyan bazı haberlere göre, ABD’nin İsrail yönetimiyle “savaş sonrası Gazze’de yönetimin nasıl yapılandırılacağı” konusunda sıcak görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.