Gazze’de Filistinliler Göç Ediyor

İSRAİL’İN YARDIM GİRİŞİMLERİNİ ENGELLEMESİ

İsrail, Gazze’deki masum insanları açlıkla yüz yüze bırakıyor. Yardım girişimlerine izin vermeyen ve sivil halka bombalarla saldıran İsrail, işgal çerçevesinde Filistinlileri zorla göçe itmeye devam ediyor.

GÖÇ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tahliye uyarıları alan Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki halk, yanlarına alabilecekleri eşyalarıyla birlikte araçlarıyla ya da yaya olarak er-Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin ortasına doğru hareket ediyor.

İSRAİL’İN İŞGAL PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazze şehrinin işgal edilmesi yönünde bir planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısından önce yaptığı bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

