Gazze’de Filistinliler göç etmeye devam ediyor

İSRAİL’İN AÇLIK POLİTİKALARI

İsrail, Gazze’de masum insanları aç bırakıyor. Yardım girişlerine izin vermeyen ve masumların üzerine bombalar yağdıran İsrail, işgal planı çerçevesinde Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

GÖÇ DEVAM EDİYOR

İsrail’in tahliye uyarıları yaptığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki halk, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak er-Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin orta kesimine doğru ilerliyor.

İSRAİL’İN İŞGAL PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentine yönelik işgal planına onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini belirtiyor.