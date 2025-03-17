Gazze’de Filistinliler İftar Sofrasında Buluştu

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ ORUÇLARINI AÇTI

Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kasabasında cumartesi günü, yüzlerce Filistinli enkazlar arasında kurulan iftar sofrasında bir araya gelerek oruçlarını açtı. Bu etkinlik, dayanışma ve birlik duygusunu pekiştiriyor.

DAYANIŞMA RUHU SERGİLENDİ

İftar sofrasında bir araya gelen insanların dayanışma ruhu, zor zamanlarda bir arada olmanın önemini vurguluyor. Filistinliler, bu tür etkinliklerle hem manevi destek sağlıyor hem de birbirlerine olan bağlılıklarını gösteriyor.