Gazze’de Filistinliler, Soykırımı Durdurun Diye Gösterdi

GAZDE’DE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde birçok Filistinli, savaşın sona ermesi ve soykırımın durdurulması talebiyle sokağa çıktı. İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal etmeyi planlayan “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adındaki planı onayladığı ve saldırılar için hazırlıklar yaptığı bir dönemde, kentteki Filistinliler büyük bir protesto gösterisi gerçekleştirdi. Filistin basın hareketinin düzenlediği eylemde, katılımcılar Filistin bayraklarının yanı sıra “Savaşı durdurun”, “Gazze’yi kurtarın”, “Gazze açlıktan ölüyor” yazılı dövizler taşıdı.

GAZDENİN YOK OLMA TEHLİKESİ

Gazze STK Ağı Başkanı Emced eş-Şava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gazze nüfusunun yüzde 10’undan, bina ve tesislerinin yüzde 85’inden fazlasını ve birçok kültürel ve tarihi yapıyı kaybettik” diyerek, Gazze’nin tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Şava, savaşın hemen durması için İsrail hükümetine sivillere yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yaşananların dünyanın herhangi bir yerinde de olabileceğine dikkat çekerek, dünya genelinden uluslararası hukukun uygulanması çağrısında bulundu.

SAVAŞIN DURMASI İÇİN CAYDIRICI BASKI

Filistin Gazeteciler Sendikası Koordinatörü Ahid Fervane, gerçekleştirilen gösterinin dünya kamuoyuna “Filistin halkının yok edildiği” mesajını iletmeyi hedeflediğini söyledi. Fervane, dünyanın “insanlığı” kurtarması ve savaşı durdurması için İsrail’e baskı yapması gerektiğini belirtti. Filistinlilerin topraklarından ayrılmayacağına ve İsrail’in Gazze’yi yok etme planlarını boşa çıkaracağına inandığını ifade eden Fervane, uluslararası toplumun İsrail’in eylemlerine sessiz kalmasının, onu Gazze’yi yok etme konusunda cesaretlendirdiğini kaydetti.

GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI PLANI

İsrail ordusu, 17 Mayıs’tan bu yana “Gideon’un Savaş Arabaları” adlı plan dahilinde Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırıları gerçekleştirmekte. Bu plan, kuzeydeki Filistinlilerin Güney Gazze’ye sürülmesini ve ordunun işgal edilmiş yerlerde kalmayı sürdürmesini öngörüyor. İsrail, son haftalarda Gazze’nin kuzey kısmının işgali için yeni bir planı daha onayladı. Bu plan, 8 Ağustos’ta İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından 20 Ağustos’ta onaylanan “Gideon’un Savaş Arabaları 2” olarak anılmakta.