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Gazze’de Filistinlilere Yardım Yapıldı

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İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar sonucunda 50 binden fazla masum insanın yaşamını yitirmesine neden oluyor. Uygulanan ambargo nedeniyle Filistinliler açlık ile mücadele ediyor.

AMBARGONUN ETKİLERİ DERİNLEŞİYOR

İsrail, 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatıyor. Bu durum, yardım malzemeleri ve yakıt girişini engelleyerek bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştiriyor. Gazze’de yaşayan insanlar, açlık ile yüz yüze kalıyor.

YARDIMLAR YETERSİZ KALIYOR

Hayır kurumlarının zaman zaman dağıttığı yemekler, halk için bir umut kaynağı olsa da uzun vadede bu yardımlar yetersiz kalıyor. Gıda bağımlılığı, bölgedeki krizin boyutlarını artırıyor.

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