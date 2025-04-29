Gazze’de Gıda Krizi Derinleşiyor

İSRAİL’İN BLOKADE VE SALDIRILARI SONUCU GIDA KRİZİ

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı hava, kara ve deniz ablukası ile devam eden şiddetli saldırılar, bölgede derin bir gıda krizine neden oldu. Filistinliler, bu durumda normalde tüketilmeyen deniz canlılarına yönelmek zorunda kaldı. Gazze’nin pek çok bölgesinde artık pazarlarda et bulmak mümkün olmazken, halk açlıkla mücadele için deniz kaplumbağası, kaya yengeci ve tavşan balığı gibi türleri zorunlu olarak tüketmeye başladı.

MEVCUT DURUMUN ETKİLERİ

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, bir Gazzeli balıkçı halkın kırmızı et ve tavuk gibi temel protein kaynaklarına ulaşamadığını ve balıkçılık ekipmanlarının yetersizliğinin yanı sıra İsrail’in uyguladığı ablukaların balık fiyatlarını ciddi şekilde artırdığını ifade etti. Gazzeli, “Savaş ve neden olduğu açlık nedeniyle bu canlıları yemeye mecbur kaldık. Pazarda kırmızı et bulamıyoruz, protein kaynağı bulamıyoruz.” dedi.

İNSANİ FELAKET UYARISI

Gazze hükümeti, uzun süredir devam eden abluka ve 7 Ekim 2023’ten bu yana süren şiddetli saldırıların bölgeyi bir insani felakete sürüklediğine dikkat çekerek, uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından 25 Nisan’da yapılan açıklamada, “Kıtlığın artık bir tehdit olmaktan çıkıp acı bir gerçek” halini aldığı belirtildi. Açıklamada, 50’si çocuk olmak üzere toplam 52 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği, 60 binden fazla çocuğun ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.