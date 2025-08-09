Gazze’de Hava Operasyonu Sırasında Çocuk Öldü

DÜŞEN YARDIM KUTUSU FELAKETİ

Gazze’ye yardım amaçlı gerçekleştirilen hava indirme operasyonu sırasında meydana gelen bir kaza sonucunda 14 yaşındaki Muhanned Iyd hayatını kaybetti. İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de açlık ve kıtlık gittikçe artarken, bu acı olay Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında yaşandı. Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Iyd, yardım indirme operasyonu sırasında üzerine yardım kutusu düşmesi neticesinde ağır yaralandı ve kaldırıldığı El-Avde Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

ULUSLAR ARASI YARDIM ÇABALARI

Olayda, bazıları ağır olmak üzere birkaç Filistinli de yaralandı. Iyd’in kadim hüsranı, 16 Temmuz’dan bu yana yardım amaçlı hava indirme operasyonları sırasında meydana gelen dördüncü kazayı temsil ediyor. İsrail’in abluka uyguladığı Gazze’deki ağır insani kriz ortamında, uluslararası çeşitli ülkeler bu yöntemle yardım ulaştırmaya gayret ediyor.