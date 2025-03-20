Gazze’de Hava Saldırısında 16 Kişi Öldü

GAZZE’DE CENAZE TÖRENİNE YAPILAN SALDIRI

Gazze’de çarşamba akşamı düzenlenen hava saldırısında, cenaze törenine katılan bir kalabalığa yönelik yapılan saldırıda en az 16 Filistinli hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi de yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, saldırı Beyt Lahiya’nın Selatin bölgesinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenaze töreni sırasında gerçekleşti. Olayla ilgili İsrail’in henüz herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

İsrail’in saldırıları yeniden başlamakta

Saldırı, İsrail’in Gazze’de Hamas militanlarını hedef aldığını öne sürdüğü askeri operasyonların yeniden başladığı bir dönemde gerçekleşti. Gazze sağlık yetkilileri, İsrail’in 19 Ocak’ta başlayan ve haftalar süren ateşkesi sonlandırarak yeniden saldırılara başladığını belirtirken, salı gününden bu yana 430’dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybedenler arasında 80 kadın ve 170’den fazla çocuk bulunduğu kaydedildi. İsrail ordusu, operasyonların “Hamas tehditlerini ortadan kaldırmayı” hedeflediğini ve “stratejik hedeflere ulaşılana kadar” devam edeceğini açıkladı.

Hastaneler dolup taştı

Filistinli sağlık yetkilileri, hastanelerin dolup taştığı ve acil servislerin yaralı akınını tedavi etmekte zorlandığı uyarısında bulundu. Bunun yanı sıra, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, çarşamba günü yaptığı açıklamada son iki günde gerçekleştirilen hava saldırılarının “sadece ilk adım” olduğunu ifade etti. Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından yayınlanan Arapça altyazılı İbranice bir videoda Katz, “Bundan sonrası çok daha şiddetli olacak ve tüm bedeli siz ödeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

İnsani felaket uyarısı

Hamas’ın medya ofisi ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşayan 2 milyon kişinin İsrail’in ablukası ve kapalı sınır kapıları dolayısıyla “tam bir gıda güvensizliği” ve “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle” karşı karşıya olduğunu belirtti. Ofis, onca fırının kapandığı ve ekmek tedarikinin ciddi şekilde kısıtlandığı konusunda uyarıda bulunarak, İsrail’i Gazze’yi “yaşamın en temel ihtiyaçlarından” mahrum bırakmakla suçladı. Geçişlerin tekrar açılmasını talep eden ofis, kapanmaların devam etmesinin “yüz binlerce kişi için kıtlık” riski taşıdığını vurguladı.