“Gazze’de İnsan Yapımı Kıtlık” Vurgusu

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI VE KITALIK DURUMU

İsrail, bir yılı aşkın bir süredir Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Bölgedeki sıkı abluka ile birlikte tepkiler giderek büyüyor. Bu durumu ele alan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu’nda yapılan oturumda Orta Doğu’daki mevcut duruma dair konuşmalar yaptı.

İNSANİ YARDIM İHTİYACI VURGULANDI

Bakan Lammy, İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de yaşanan kıtlığa dikkat çekti. Daha fazla ölümün önüne geçmek için büyük çaplı insani yardım müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Lammy, “Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor.” dedi. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının, insani yardım görevlilerinin ve sağlık çalışanlarının Gazze’deki faaliyetlerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı ve İsrail’in sınırdaki yardım stoklarının Gazze’ye girmesine de izin vermesi gerektiğini ifade etti.

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE ÖLÜMLER

Lammy, Gazze’deki kıtlık durumunun gerekli önlemler alınmadığı takdirde ciddi boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu. Sonuç olarak, 1 Temmuz’dan bu yana 119’u çocuk olmak üzere 300’den fazla kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

YARDIM İÇİN EK FON VE TEDAVİ ÇABALARI

Dışişleri Bakanı Lammy, ülkesinin Gazze’ye yardım ve tıbbi bakım için 15 milyon sterlin ek fon sağlayacağını duyurdu. Ayrıca, Gazze’den daha fazla yaralı ve ağır hasta çocuğun tedavi edilmek üzere İngiltere’ye getirilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. İlk hastaların önümüzdeki haftalarda geleceğinin beklendiğini aktaran Lammy, bunun tamamen İsrail’in izinlerine bağlı olduğunu söyledi. Lammy, mümkün olan en kısa süre içerisinde bu süreç için İsrail hükümetine baskı yaptıklarını da ekledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE İRAN DEĞERLENDİRMELERİ

Bakan Lammy, Gazze’de ateşkes konusunda ilerleme sağlanmadığı takdirde, İngiltere’nin daha önce belirttiği gibi bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıma yönünde harekete geçeceğini dile getirdi. Ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkelerinin, İran’a yönelik BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı başvuru hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Lammy, “İran’ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok.” dedi. Bunun yanı sıra, bu durumun “diplomasinin sonu olmadığını” belirterek, İran’ın gerekli tüm koşulları yerine getirmek için hala zamanı olduğunu vurguladı.