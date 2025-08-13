Gazze’de İnsani Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

GAZZE’DE YAŞANANLAR HAKKINDA BİLGİLER

Deniz Feneri Derneği’nin Gazze Ofis Koordinatörü Zarif Algorra, İsrail’in saldırıları sonucunda Gazze’de yaşanan olayları aktardı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen basın toplantısında, derneğin Gazze Ofis Koordinatörü Algorra ile görüntülü bir görüşme yapıldı. Derneğin İl Temsilcisi Şenol Tiryaki, toplantı öncesinde, Gazze’yi unutmamak ve yalnız bırakmamak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Tiryaki, “İsrail’in silahlarının ve bombalarının yetersiz kaldığı için ‘açlık silahı’ kullanıldığını” belirtti. Ayrıca, Gazze’de yaşananların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak, Gazzelilerin ihtiyaçlarına ulaşmaları için çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

TOPLANTILARIN ÖNEMİ VE GAZZE’DE YAŞANAN SORUNLAR

Görüntülü toplantıya katılan Zarif Algorra, bu tür etkinliklerin onların yalnız olmadıklarını hissettirdiğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin, gerçek durumu yeterince yansıtmadığını belirterek, “Katliamlar, saldırılar her gün devam ediyor. İşgalciler her şeyi hedef alıyorlar. Hastaneleri, evleri, okulları, mescitleri hedef alıyorlar. İsrail artık silahlarla yetinmiyor. Halkımızı aç bırakmaya çalışıyor. Maalesef halkımız kurşunlardan değil açlıktan ölüyor.” ifadesini kullandı. Algorra, Gazze’de yaklaşık 250 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyleyerek, “Çalıştığımız ortam o kadar tehlikeli ki. Ama bütün bunlara rağmen halkımızın yanında olmaya çalışacağız.” dedi.

GAZZE’DE AÇLIKLA MÜCADELE VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Çeşitli destek çalışmaları yürüttüklerini aktaran Algorra, “En önemlisi Gazze’de açlık olduğu için sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. 10 farklı noktada 10 aşevimiz var. Bu zor günlerde halkımız yemeye, içmeye muhtaç.” dedi. Eğitim alanında da destek sağladıklarını belirten Algorra, “İsrail, Gazze’deki bütün eğitim kurumlarını yıktı. Bizler bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 35 çadır okul kurduk. Bizim çadır okullarımızdan 4 binden fazla çocuk faydalanıyor.” diye konuştu. Ayrıca, her gün dağıttıkları içme suyu miktarına da dikkat çekerek, “Günde 15 ton su dağıtıyoruz.” ifadelerini kullandı. Yetim hamiliği konusunda da çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Algorra, “Gazze’de yaklaşık 40 bin yetim var. Biz Deniz Feneri Derneği olarak 2 bin yetime sahip çıkacağız.” şeklinde sözlerini tamamladı.