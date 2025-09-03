“Gazze’de İSRAİL’in Yıktığı Görüntülendi.”

İSRAİL’İN DEVAM EDEN SALDIRILARI

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye düzenlenen ve giderek artan şiddetle süren saldırılar, İsrail tarafından durdurulmuyor. Masum insanların üzerine bombalar yağdıran İsrail, Gazze’ye yardım girişlerine de izin vermeyerek büyük bir yıkıma neden oluyor.

YIKIM GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail’in Gazze’de oluşturduğu yıkım, drone ile kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi. Raşid Caddesi’nin 2023 yılındaki görüntüleriyle kıyaslandığında, son kaydedilen görüntülerde enkazlar dikkat çekiyor. 2023 yılında çekilen önceki görüntüler ise caddenin arabalar ve insanların akın ettiği hareketli bir yer olduğunu gösteriyor.

İŞGAL PLANI VE SİVİL GÖÇLER

İsrail’in işgal planını hayata geçirmeye başlamasıyla birlikte, saldırılarını artırdığı ve binlerce Filistinlinin Gazze kenti sahiline sıkışmasına yol açtığı bildiriliyor.

ÇADIRLARDA HAYAT MÜCADELESİ

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden göç eden binlerce Filistinli, kentin batı kıyısında kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu insanlar, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.