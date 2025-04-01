Gazze’de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı Arttı

HAVA SALDIRILARI SONUCU CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze Şeridi’nde İsrail’in 18 Mart’ta yeniden başlattığı yoğun hava bombardımanları nedeniyle en az 1.001 Filistinli hayatını kaybederken, 2.359 kişi de yaralandı. Gazze’deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde hastanelere 80 cansız beden ve 305 yaralının ulaştığı bildirildi. Ayrıca, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan birçok insana ulaşamadığı vurgulandı.

BOMBARDIMANLARDA YAŞANAN CAN KAYIPLARI

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun pazartesi günü Gazze’nin orta kesimindeki Masdar köyü ile kuzeydeki Cibaliye kentinin doğusuna yönelik bombardımanında en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Haberde, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği bombardımanlarda da ölümler yaşandığı kaydedildi. Ancak, İsrail ordusu bu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İSRAİL SALDIRILARINDAKİ TOPLAM CAN KAYBI

Gazze’deki sağlık yetkilileri, 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 50.357’ye, yaralı sayısının ise 114.400’e ulaştığını belirtti. Bu veriler, devam eden çatışmalardaki ağır kayıpları gözler önüne seriyor.