Gazze’de Kefen Yürüyüşü Düzenlendi

FİLİSTİNLİLERİN KEFEN YÜRÜYÜŞÜ

Gazze şehrindeki yüzlerce Filistinli, İsrail ordusunun bölgedeki sivilleri zorla göç ettirme planlarına karşı bir tepki olarak “Kefen Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Özellikle Gazze Şeridi’nin kuzey kesiminde düzenlenen yürüyüş, Filistinlilerin yoğun bombardımanlara karşı sergilediği direnişi simgeliyor. Katılımcılar, topraklarını terk etme niyetinde olmadıklarını duyurarak “Gazze’yi terk etmeyeceğiz”, “Gitmeyeceğiz, burada kalacağız”, “Öldürülsek bile girmeyeceğiz”, “Göç etmektense ölürüz” gibi sloganlar attılar ve çeşitli pankartlar taşıdılar.

SALGIN GÜVENLİĞİ VE HİZMET VURGUSU

Yürüyüşe katılan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının Gazze’den ayrılmayacağını belirtti. “Tehditlere rağmen Gazze’de kalacağımıza dair ciddi bir yemin ettik. Halkımıza hizmet etmek için burada kalacağız” diyen el-Berş, uluslararası topluma sivillerin korunması ve sağlık ekiplerinin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Filistin Aşiretler, Kabileler ve Aileler Ulusal Meclisi Başkanı Dr. Alaa Al-Din Al-Aklouk ise yaptığı açıklamada, İsrail’in imha kampanyasına rağmen Gazze halkının kararlılığını devam ettirdiğini ifade etti. Al-Aklouk, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini, Gazze’ye yönelik savaşın sona ermesi için harekete geçmeye davet etti. “Bu savaşın sona ermesi için dünya daha neyi bekliyor? Başımıza gelenleri görmüyorlar mı? Vicdanları hiç mi sızlamıyor?” şeklinde konuştu.

TAHLİYE UYARILARI VE KAYIPLAR

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze şehrindeki Filistinlilerin güneydeki El-Mawasi bölgesine gitmeleri yönünde bir uyarıda bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 605’e, yaralananların sayısının ise 163 bin 319’a yükseldiğini duyurdu.