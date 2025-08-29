Haberler

Gazze’de Kıtlık Devam Ediyor

GAZZE’DE KITAĞIN DEVAMI

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi’nde kıtlık durumu devam ediyor. Gazzeli çocuklar suya ulaşmak için, su taşıyan bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüntülendi. Bazı çocuklar, bu kirli su ile serinlemeye çalışıyor.

İTALYA’DAN YENİ BİR TEPKİ

Filistin’de gerçekleşen kanlı zulme her yerden gelen tepkilerin yanına, İtalya’dan da bir tepki eklendi. İtalya Piskoposlar Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, piskoposluk üyeleriyle birlikte, İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların isimlerini okudu. Bu uzun listede yer alan çocukların isimlerinin okunması tam 7 saat sürdü.

ÖNEMLİ

Gülseren Ceylan, Hızla Gündem Oldu

Mehmet Ali Erbil ile evlenen Gülseren Ceylan, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti. Gülseren Ceylan'ın kimliği ve hayatına dair merak edilenler hızla araştırılmaya başlandı.
Duygulu, Resimli Hayırlı Cumalar Mesajları

Müslümanlar 29 Ağustos Cuma günü için sevdiklerine anlamlı mesajlar gönderme arayışında. Haftanın en önemli günü için resimli Cuma mesajları popüler hale geldi.

