Gazze’de Kıtlık Devam Ediyor

GAZZE’DE KITAĞIN DEVAMI

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi’nde kıtlık durumu devam ediyor. Gazzeli çocuklar suya ulaşmak için, su taşıyan bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüntülendi. Bazı çocuklar, bu kirli su ile serinlemeye çalışıyor.

İTALYA’DAN YENİ BİR TEPKİ

Filistin’de gerçekleşen kanlı zulme her yerden gelen tepkilerin yanına, İtalya’dan da bir tepki eklendi. İtalya Piskoposlar Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, piskoposluk üyeleriyle birlikte, İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların isimlerini okudu. Bu uzun listede yer alan çocukların isimlerinin okunması tam 7 saat sürdü.