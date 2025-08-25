Gazze’de Kıtlık Resmen İlan edildi

BM’DEN GAZZE’DE KIRTLIK AÇIKLAMASI

Gazze’de yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor. Birleşmiş Milletler, Cuma günü yaptığı açıklamada, 22 aydan fazla süren İsrail saldırıları nedeniyle yardım ulaştırılmasının “sistematik olarak engellendiğini” belirtti ve bu durumun Gazze’de kıtlık yaşanmasına yol açtığını resmen duyurdu.

KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması Sistemi raporlarına göre, Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birini temsil eden 514.000 kişi kıtlık tehdidi ile karşı karşıya. Bu sayının Eylül ayı sonuna kadar 641.000’e çıkması bekleniyor. Gelişmeler, bölgedeki insani durumun ne denli acil olduğunu gözler önüne seriyor.