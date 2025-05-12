Gazze’de Kıtlık Riski Artıyor

GAZZE’DEKİ KITAĞI RİSKİ ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’de kıtlık riskinin insani yardımların kasıtlı olarak engellenmesiyle birlikte yükseldiğini ifade ediyor. DSÖ, İsrail’in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’nin durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gazze’de kıtlık riski, devam eden ablukada gıda da dahil insani yardımların kasıtlı olarak engellenmesiyle artıyor. Gazze’nin 2,1 milyonluk nüfusunun tamamı uzun süreli gıda kıtlığıyla karşı karşıya. Yaklaşık yarım milyon insan açlık, akut yetersiz beslenme, hastalık ve ölüm gibi felaketi yaşıyor. Bu, gerçek zamanlı olarak ortaya çıkan dünyanın en kötü açlık krizlerinden biri.” denildi.

YETERSİZ BESLENME GİDEREK ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın, yardım ablukasının 2 Mart 2025’te başlamasından bu yana 57 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdiği belirtildi. Açıklamada bu sayının muhtemelen artacağı vurgulandı. Uzun vadeli etkiler hakkında “Yetersiz beslenmenin uzun vadeli etkisi ve hasarı, bodur büyüme, bozulmuş bilişsel gelişim ve zayıf sağlık şeklinde ömür boyu sürebilir. Yeterli besleyici gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim olmadan tüm bir nesil kalıcı olarak etkilenecek.” ifadelerine yer verildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılardan sonra, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana yapılan saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862’ye, yaralıların sayısı ise 119 bin 648’e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini açıkladı. Hamas, İsrail’in verdiği sözlere uymadığını belirtip “Ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” bildirdi.