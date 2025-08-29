Gazze’de Kıtlık Ve Su Sorunu Var

GAZZE’DE SU KRİZİ DEVAM EDİYOR

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi’nde kıtlık durumu devam ediyor. Gazzeli çocuklar, su taşıyan bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken gözlemleniyor. Bazı çocukların ise bu kirli su ile serinlemeye çalıştığı bildiriliyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 966’ya, yaralı sayısı ise 159 bin 266’ya ulaşıyor.

DÜNYA TEPKİ GÖSTERİYOR

Filistin’deki kanlı zulme karşı dünyadan gelen tepkilerin sayısı artıyor. İtalya’dan gelen son açıklama ise dikkat çekiyor. İtalya Piskoposlar Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, diğer piskoposluk üyeleri ile birlikte İsrail tarafından hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimlerini okudu. Bu süreç, 469 sayfalık listede yer alan çocukların isimlerinin okunması için 7 saat sürdü.