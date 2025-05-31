Gazze’de Kurban Bayramı Gölgesinde Yaşıyor

GIDA KRİZİ VE KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Gazze’de, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in sürdürdüğü saldırılar ve 2 Mart 2025’ten bu yana uygulanan sıkı abluka nedeniyle kurban bayramı hazırlıkları buruk bir şekilde geçiyor. Filistinliler, savaş gölgesinde bir kez daha kurban bayramını “kutlamaya” hazırlanırken, İsrail’in halk üzerinde baskı uygulayarak Hamas’a karşı askeri ve siyasi zafer kazanma planını devreye almasıyla birlikte büyük bir açlık ve gıda krizi ortaya çıkıyor. Yem ve hayvan girişi olmaması, Gazze’deki kurban pazarlarını da derinden etkiliyor.

HAYVAN PAZARLARINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Pazarlarda büyük bir sessizlik hakimken, besiciler hayvanlarını besleyecek yem bulamamaktan ve talep düşüklüğünden şikayet ediyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’taki El-Mevasi hayvan pazarına geçen yıllara göre çok az sayıda kurbanlık getirildiği dikkat çekiyor. Bedir Tabaş, abluka nedeniyle besicilerin yaşadığı zorlukları ve geçmiş bayramlara özlemlerini dile getirerek, “Kurban Bayramı’nda insanlar kurban pazarlarına giderdi. Ama artık neredeyse hiç hayvan yok,” ifadelerini kullanıyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Gazze’deki savaşın 600 günden fazla sürdüğünü ifade eden Tabaş, bu süreçte besicilerin de zorluklarla karşılaştığını belirtiyor. Kuzey veya güneyden hayvanları Mevasi’de kurdukları çadırlarda sakladıklarını aktaran Tabaş, “İsrail, hayvan pazarını da hedef alabilir,” diyerek bulundukları yerin güvenli olmadığını vurguluyor.

EN TEMEL İHTİYAÇ BİR KİLO UN

Tabaş, hayvan girişi ve et beklerken, daha temel bir sorunun farkında olduklarını belirtiyor. “Bizim en temel ihtiyacımız artık bir kilo et değil, bir kilo un,” diyor. Bugün etin fiyatının 300 şekel olduğunu paylaşan Tabaş, “600 küsur gündür, yerimizden ediliyoruz, aç bırakılıyoruz. Bu yüzden bayram sevinci yok,” sözleriyle durumu özetliyor. Diğer bir besici Ömer Azmi Kıddih ise sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı hayvanların besili hale getirilemediğini ve pazarın neredeyse boş olduğunu aktarıyor.