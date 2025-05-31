Gazze’de Matan Zangauker Kurtuldu

MAĞDUR AİLELERİN SESİ

Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir Matan Zangauker’in annesi, oğlunun İsrail ordusunun Gazze’ye yönelttiği şiddetli hava bombardımanlarında “mucizevi” bir şekilde kurtulduğunu belirtti. Einav Zangauker, Tel Aviv’deki Begin Caddesi’nde esir aileleriyle yaptığı haftalık değerlendirmede, onun durumuna dair endişelerini dile getirdi. Zangauker, “Gazze’de tutulan oğlu Matan’ın İsrail hava saldırılarından kurtulduğunu öğrenince büyük bir dehşet hissettim. Ama diğer esirlerin devam eden bombardımanlar sırasında pek şansı yok” şeklinde konuştu.

NETANYAHU’YA ÇAĞRI

Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, masada bulunan Witkoff taslağını kabul etmesi çağrısında bulunan Zangauker, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a hitaben de “Size yalvarıyorum, eğer taslak kabul edilirse, savaşı sona erdirmek için herkesin geri dönmesini sağlayacak kapsamlı bir teklifi hemen sunun” dedi. Zangauker, Netanyahu’yu esirleri kaderlerine terk ederek “ölüme mahkum etmekle” suçlayarak, saldırılar sürerken masadaki anlaşma teklifini kısmi bir anlaşmaya dönüştürmeye çalıştığını savundu.

KOLEKTİF KAYGILAR

İsrailli esir asker Nimrod Cohen’in babası Yehuda Cohen de Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırılara devam etme iradesinin oğlunun hayatı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğine dikkat çekti. Oğlunun serbest kalmasının tek şansının ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilci Witkoff olduğunu ifade eden Cohen, “Netanyahu, oğlumu esir alarak siyasi nedenlerle bizim üzerimizdeki İsrail ahlakını zedeliyor. Başka çarem kalmadığı için elçi Witkoff’a sesleniyorum. Lütfen, taslak kabul edilirse, savaşı sona erdirmek için derhal herkesin geri dönmesini garanti altına alacak kapsamlı bir teklif sunun” açıklamasında bulundu.

ATEŞKES ÖNERİLERİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz gün düzenlenen basın brifinginde, ABD’nin Hamas’a İsrail’in de onayladığı bir ateşkes önerisi sunduğunu aktardı. Leavitt, bu taslağın Hamas’a iletilmeden önce İsrail tarafından onaylandığını vurguladı. Öte yandan Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine yönelik cevaplarının arabuluculara iletildiği bilgisi verildi.