Gazze’de Okula Saldırı: Can Kaybı 31

İSRAİL’İN SALDIRISINDA CAN KAYBI ARTTI

Gazze Şeridi’nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula gerçekleştirilen İsrail saldırısında can kaybı 31’e yükseldi. Olay, Gazze Şeridi’nde bulunan Al-Tuffah Mahallesi’ndeki Dar al-Arqam Okulu’na düzenlenen saldırıyla meydana geldi.

YARALI SAYISI VE KAYIP İFADELERİ

Filistin Sivil Savunması, bölgedeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31 olduğunu bildirdi. Ayrıca, yaralı sayısının 100’ü aştığı ve 6 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Can kaybının ilerleyen zamanlarda artabileceği belirtiliyor.