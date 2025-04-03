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Gazze’de Okula Saldırı: Can Kaybı 31

İSRAİL’İN SALDIRISINDA CAN KAYBI ARTTI

Gazze Şeridi’nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula gerçekleştirilen İsrail saldırısında can kaybı 31’e yükseldi. Olay, Gazze Şeridi’nde bulunan Al-Tuffah Mahallesi’ndeki Dar al-Arqam Okulu’na düzenlenen saldırıyla meydana geldi.

YARALI SAYISI VE KAYIP İFADELERİ

Filistin Sivil Savunması, bölgedeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31 olduğunu bildirdi. Ayrıca, yaralı sayısının 100’ü aştığı ve 6 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Can kaybının ilerleyen zamanlarda artabileceği belirtiliyor.

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