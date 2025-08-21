“Gazze’de Öldürülenlerin Yüzde 83’ü Sivil”

İSTİHBARAT VERİLERİ VE SİVİL KAYIPLARIN ORANI

İsrail ordusuna ait gizli bir istihbarat veritabanından elde edilen bilgiler, Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülen her altı Filistinliden beşinin sivil olduğunu ve son on yıllarda savaşlarda nadiren görülen düzeyde bir katliam oranını gözler önüne seriyor. Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un gerçekleştirdiği ortak çalışmaya göre; savaşın 19. ayında İsrail istihbarat yetkilileri, Hamas ve Filistin İslami Cihad’ından (PIJ) 8 bin 900 savaşçıyı ölü ya da “muhtemelen ölü” olarak listeledi. Öldürülen Filistinlilerin yüzde 83’ü sivil.

Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırıları sonucunda toplam 53 bin Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakam hem savaşçıları hem de sivilleri kapsıyor. İsrail askeri istihbarat veritabanındaki savaşçılar toplamın sadece %17’sini oluşturuyor, bu da ölenlerin %83’ünün sivil olduğunu gösteriyor. Bu oranın, dünya genelindeki diğer savaşlara kıyasla oldukça yüksek olduğu, Suriye ve Sudan örnekleriyle bile dikkat çekiyor. Uppsala Çatışma Veri Programı’ndan (UCDP) Therése Pettersson, “Ölenler arasında sivillerin bu oranda yüksek olması dikkat çekici, özellikle de bu kadar uzun süre devam eden bir çatışmada bunun olması kayda değer” şeklinde ifade etti.

SİVİLLERİN KATLEDİLMESİ VE SOYKIRIM İDDİALARI

İsrailli akademisyenler ve soykırım araştırmacıları, sivillerin kitlesel katliamı ve açlığa mahkum edilmesi nedeniyle İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini belirtiyor. İsrail ordusu, Local Call ve +972 Magazine’e yöneltilen sorularda veritabanının varlığını ya da Hamas ve PIJ ölümlerine dair verileri red etmedi. Guardian, benzer konudaki sorulara yanıt almak istediğinde ise yanıtlarını “yeniden ifade etmeye” karar verdiklerini bildirdi. Açıklamada “makalede sunulan rakamların yanlış olduğu” ifade edildi fakat hangi verilerin reddedildiğine dair detay verilmedi. Bir sözcü, aynı veri seti üzerine farklı sorulara neden değişik yanıtlar verdiklerini sorulduğunda yanıt vermekten kaçındı.

Veritabanında, Hamas ve PIJ’in askeri kanatlarında görevli 47 bin 653 Filistinlinin ismi bulunuyor. Bu veri, Gazze’de ele geçirilen ancak Guardian tarafından doğrulanmamış iç belgelerden oluşturulmuş. Yetkililerin açıkladığı rakamlar, Hamas bağlantısı olan devlet memurları ve polis gibi sivilleri de kapsıyor olabilir. Oysa uluslararası hukuk, savaşta yer almayanların hedef alınmasını yasaklıyor. Ayrıca, İsrail’in güney komutanlığının askerlerin Gazze’de öldürülenleri kimlik tespiti olmadan militan olarak rapor etmesine izin verdiği de ortaya çıkıyor.

VERİLERİN GERÇEKLİKLE UYUMSUZLUĞU

Emekli general Itzhak Brik, resmi açıklanan kayıplarla gerçekte olanlar arasında herhangi bir ilişki olmadığını ifade etti. Gazze’de öldürülenlerin tespitini yapan askerlerle kurduğu temaslarda, bu kişilerin çoğunun sivil oldukları bilgisini aldığını aktardı. Gazze’nin büyük bir kısmı yıkılmışken, gizli veritabanında ordunun militan olarak kabul ettiği yaklaşık 40 bin kişinin hâlâ hayatta olduğu görülüyor. Filistinli analist Muhammad Shehada, “Hamas ve PIJ üyelerinden alınan tahmini kayıp verileri, İsrail’in kamuya açıkladığı militan ölü sayısını abarttığını gösteriyor” diye belirtti.

Sudan ve Yemen gibi ülkelerdeki savaşlar ile Gazze’deki durumun karşılaştırıldığında, sivil kayıplardaki artış da dikkat çekiyor. Mayıs ayından bu yana, İsrail, BM ve insani yardım örgütlerinin yerine geçmeye çalıştı ve askerî yasak bölgelerdeki dağıtım merkezlerinden yiyecek almaya çalışan insanları hedef aldı. Bu ortamda, artık topraklarının sadece %20’sine hapsolmuş ve açlıkla mücadele eden Filistinlilerin karşılaştığı şartlar giderek zorlaşıyor.

TAKTİKLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

İngiliz akademisyen Mary Kaldor, Gazze’deki katliamın ölçeğinin çatışmanın doğasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Kaldor, “Gazze’de bir savaş değil, daha çok suikast kampanyasından söz ediyoruz ve bunlar siviller dikkate alınmadan yürütülüyor” dedi. Ayrıca, Kaldor dünyanın farklı bölgelerindeki savaşlarla Gazze’yi karşılaştırarak, “Bu, sivil nüfusa karşı yöneltilen şiddetin yoğun olduğu savaşlara benziyor” dedi. Bu durumun, toprak kontrolü ve nüfus kontrolü amacı güttüğünü belirtti.

İsrail hükümeti, savaşın 7 Ekim 2023’te Hamas öncülüğündeki saldırılar sonrasında meşru müdafaa olduğu görüşünü savunsa da, askeri ve siyasi liderlerin kullandıkları söylemler soykırıma kadar varabiliyor. Savaşın başında askeri istihbaratın başında olan general Aharon Haliva, “7 Ekim’de öldürülen her kişi için 50 Filistinlinin ölmesi gerektiğini” ifade etmişti. Birçok subay, Gazze’de tüm Filistinlilerin hedef olarak görüldüğüne tanıklık etti. Bu durum, İsrail’in uzun yıllar boyunca savunduğu sivilleri koruma politikalarının terk edildiğini gösteriyor.