Gazze’de Ölenlerin Sayısı 52 Bin 495

CAN KAYIPLARI ARTMIŞ DURUMDA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı, son 48 saatte 77 artarak 52 bin 495’e ulaştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Son 48 saat içerisinde Gazze’deki hastanelere 77 ölü ve 275 yaralının getirildiği bildirildi.

ATEŞKESİN BOZULMASIYLA ARTAN SALDIRILAR

İsrail ordusunun, Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart tarihinden bu yana yürüttüğü saldırılarda 2 bin 396 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 bin 325 kişi ise yaralandı. 7 Ekim’den itibaren devam eden saldırılarda toplamda 52 bin 495 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 118 bin 366’ya yükseldiği ifade edildi. Gazze Şeridi’nde enkaz altında hala binlerce cansız bedenin bulunduğu belirtiliyor.