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Dünya

Gazze’de Ölüm Sayısı 43 Bin 712’ye Ulaştı!

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İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar tam 404 gündür sürmektedir. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, İsrail güçleri son 24 saat içinde düzenledikleri 7 saldırıda 47 Filistinliyi hayatından etmiş, 182 Filistinli ise yaralanmıştır.

TOPLAM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023 tarihinde başladığı belirtildi. O tarihten itibaren yaşanan toplam can kaybı sayısının 43 bin 712’ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 103 bin 258’e çıktığı ifade edildi.

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