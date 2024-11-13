Gazze’de Ölüm Sayısı 43 Bin 712’ye Ulaştı!

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar tam 404 gündür sürmektedir. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, İsrail güçleri son 24 saat içinde düzenledikleri 7 saldırıda 47 Filistinliyi hayatından etmiş, 182 Filistinli ise yaralanmıştır.

TOPLAM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023 tarihinde başladığı belirtildi. O tarihten itibaren yaşanan toplam can kaybı sayısının 43 bin 712’ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 103 bin 258’e çıktığı ifade edildi.