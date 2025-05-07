Gazze’de Patlamamış Mühimmat Tehlikesi Devam Ediyor

İSRAİL’İN GAZZE’YE ATTIGI PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT

Gazze Şeridi’nde İsrail tarafından atılan ve patlamayan yaklaşık 3 bin mühimmatın, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından üretilecek patlayıcılar için önemli bir kaynak haline geldiği bildiriliyor. Haaretz gazetesinin ekonomi eki The Marker’ın internet sitesinde yayınlanan raporda, İsrail’in Gazze’ye attığı patlamayan mühimmat sayısının önemli ölçüde arttığı ve yer yer bu mühimmatların toplam bomba sayısının yüzde 20’sine ulaştığı belirtiliyor. Yerel ve uluslararası örgütler, İsrail’in uzun süreli bombardımanları sonucunda Gazze’deki patlamamış mühimmatların oluşturduğu tehlikeye sık sık dikkat çekiyor.

PATLAMAMIŞ MÜHİMMATIN GERI DÖNÜŞÜMÜ

Raporda, İsrail ordusunun yaptığı araştırmalar, Ocak 2025’teki tank patlaması da dahil olmak üzere Kassam Tugaylarının Gazze’deki İsrail askeri araçlarını hedef aldığı büyük patlamalarda, patlamayan mühimmatları geri dönüştürerek yeni mühimmat ürettiği bilgisine yer veriyor. Haaretz’in raporunda, 2024 sonu itibarıyla İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarının sayısının 40 bini geçtiği ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS), bu mühimmatların yüzde 5 ila 10’unun patlamadığını tahmin ediyor. Raporda, İsrail Hava Kuvvetleri’nin en az 3 bin patlamamış mühimmatın varlığından haberdar olduğu ve her bir tonluk mühimmatın maliyetinin 20 ila 30 bin dolar arasında değiştiği vurgulanıyor.

İSRAİL’İN HAMDALLARINA AKTARIM

İsrail ordusunun Gazze’ye attığı patlamamış bombaların, son 1,5 yıl içinde on milyonlarca dolar değerinde binlerce ton patlayıcıyı Hamas’a aktardığı bir kanal olarak değerlendiriliyor. Bu hammaddelerin Kassam Tugayları tarafından binlerce patlayıcı üretimi için kullanıldığı belirtiliyor. Raporda, Gazze’deki çatışmalar sırasında patlayıcıların yoğun şekilde kullanıldığı bir dönemden bahsediliyor. Ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’deki askeri operasyonları genişletme planının bedelinin daha da ağır olacağına dikkat çekiliyor. Haaretz raporunda, patlamayan mühimmatın büyük bölümünün teknik arızadan kaynaklandığı iddia ediliyor.

PATLAMAYAN BOMBA ORANLARI

Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarındaki patlamamış mühimmat oranlarının arttığı ifade ediliyor ve savaşın başlangıcından beri, patlayıcı üreten İsrailli Aret şirketinin hisse senetlerinin yüzde 2000’den fazla değer kazanmasının somut bir örnek olduğu belirtiliyor. Raporda, İsrail ordusunun kaynak yetersizliği sebebiyle, ABD’den temin ettiği eski fünyeleri kullanmaya başladığı ve bu durumun sonucunda patlamamış bomba oranının toplam atılan bomba sayısının yüzde 2’sine kadar çıktığı aktarılıyor.

ORDUNUN AÇIKLAMALARI VE VAR OLAN TEHDİT

İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze’deki patlamamış bombaların oluşturduğu tehlikle mücadele için her türlü çabayı gösterdiğini savunuyor. Sözcülük, Gazze’ye atılan mühimmatların yalnızca küçük bir kısmının hedefte patlayamadığını öne sürüyor. Ordunun çabalarının bir parçası olarak patlamamış mühimmatların tespit edilip etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı ifade ediliyor. Ancak, Gazze’deki patlamamış mühimmat ve savaş kalıntıları, Filistinlilerin yaşamı için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor ve gereken ekipman ya da kapasitenin yetersizliği, daha fazla can kaybına ve kalıcı sakatlıklara yol açma riski taşıyor.