Gazze’de Sağlık Görevlileri Açıklama Yaptı

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLER

Gazze’de bulunan Al-Awda ve Al-Aksa hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları, İsrail ve ABD desteğiyle faaliyet gösteren Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) Netzarim Koridoru yakınlarındaki yardım dağıtım noktasına yaklaşan en az 15 Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı, GHF’nin faaliyetlerine başladığı günden bu yana yardım noktaları çevresinde en az 274 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.

ASKERİ BÖLGE UYARILARI

Netzarim Koridoru’nda meydana gelen ateş açma olayının tam zamanı bilinmiyor. Ancak İsrail ordusu, bu ayın başlarında Filistinli vatandaşlara yardım dağıtım noktalarına giden yolların akşam 18.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında kapalı askeri bölge olduğunu duyurmuştu. Bu saatler içinde bu bölgelerde bulunulmaması gerektiği yönündeki uyarılara rağmen, Gazze İnsani Yardım Vakfı bu saatlerde de yardım dağıtımına devam ettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ELEŞTİRİLERİ

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın bölgedeki insani ihtiyaçları yeterince karşılayamadığını ve operasyonlarının riskli olduğu yönünde eleştirilerde bulunuyor. Bazı uzmanlar, yardım çalışmalarının güvenliğinin sağlanamadığını ve bu durumun gönüllüleri tehlikeye attığını belirtiyor. İsrail ise bu düzenlemelerin, yardımların Hamas’ın eline geçmesini engellemek için zorunlu olduğunu ifade ediyor.