Gazze’de Sağlık Krizi Devam Ediyor

YAŞANAN YAKIT SIKINTISI HASTANELERİ TEHDİT EDİYOR

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım nedeniyle 2 Mart’tan bu yana ablukayı sıklaştırması, kuzeydeki Şifa Hastanesi’nde yakıt sıkıntısı yaşanmasına neden oluyor. Bu durum, yoğun bakımdaki hastalar başta olmak üzere, hasta ve yaralıların hayatını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın 8 Haziran’da yaptığı açıklamada, yakıt yetersizliği nedeniyle Şifa ve El-Ehli Baptist Hastanelerinin 24 saat içinde kapılarını kapatması ihtimali bulunduğu bildirildi. Bölgede bulunan hastanelerin kapanması, yaralılara acil müdahale için bu iki hastanenin önemini artırıyor. Her iki hastanenin hizmet dışı kalmasının, Gazze’deki sağlık tesislerinin büyük bir kısmını olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası topluma hastane jeneratörleri için yakıt, yedek parça ve yağ temin etme çağrısı yapıldı.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER YETERSİZ KALIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın sonraki açıklamasında, yapılan çağrının ardından Şifa Hastanesi’ne 3 gün yetecek kadar yakıt temin edildiği ancak yoğun bakım ihtiyacının artması nedeniyle bu tür geçici çözümlerin sağlık hizmetlerini sürdüremeyeceği ifade edildi. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, hastanenin yoğun bakım ünitesi ve acil servis konusundaki sıkıntıları aktardı. Ebu Silmiyye, “8 Haziran’da büyük bir yakıt sıkıntısı çektik. Yakıtın sadece birkaç saat yeteceğini söyledik ve çağrıda bulunduk. Bunun ardından 3 bin litre yakıt tedarik edildi. Bu bize ancak 3 gün yeter. Yani bu, krizin halen devam ettiğini gösteriyor.” dedi. Yoğun bakım ünitesinin dolu olduğunu belirten Ebu Silmiyye, hastaların bağlı olduğu suni teneffüs cihazlarının çalışabilmesi için elektrik gerektiğini vurguladı. “90 günü aşkın bir süredir Gazze’ye ilaç ve tıbbi malzeme girmedi. Bu, hastaların hayatını etkiliyor. Elektrik olmazsa bu ünite, içindekilerle birlikte mezara dönüşür.” ifadesini kullandı.

HASTANELERDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze’de tıbbi imkan eksikliği nedeniyle yurt dışında tedavi edilmesi gereken hasta sayısının 15 bini geçtiğine dikkat çeken Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun çıkışlara izin vermemesiyle Gazze’deki hastanelerde “gerçek bir kriz” yaşandığını dile getirdi. Kuzeydeki hastanelerin kapanması ve Gazze kentindeki artan nüfus yoğunluğunun Şifa Hastanesi’nin yükünü artırdığı ve doluluk oranının yüzde 300 civarında olduğu ifade edildi.

AİLELER TEDAVİ İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Gazze kentinin batısındaki Salahaddin Okulu’na düzenlenen saldırıda beyninden yaralanan Betül Meşheravi, 17 Mayıs’tan beri Şifa Hastanesi’nde tedavi görüyor. Kardeşinin beyin ameliyatı olması gerektiğini belirten ağabeyi Ali Meşheravi, “Şifa Hastanesi’nde ilaç olmadığı için dışarıdan almak zorunda kalıyoruz.” diyerek tedavi sürecindeki zorlukları aktardı. Beyt Lahiya’dan 13 yaşındaki Ahmed Muhammed Maruf’un durumu da ciddi; 5 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ahmed, yeterli beslenemediği için bağışıklık sisteminde sorun yaşamış, felç geçirip sadece başını hareket ettirebiliyor. Yoğun bakımdaki hastaların yakınları, yaşanan yakıt sıkıntısının elektrik kesintilerine yol açmasından endişe ediyor. Ahmed’in babası ve Betül’ün ağabeyi, Dünya Sağlık Örgütü, Müslüman ülkeler ve vicdan sahibi insanlara, “yakınlarına Gazze dışında tedavi olanağı tanınması” çağrısında bulundu.