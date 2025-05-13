Gazze’de Saldırıda 6 Kişi Öldü

SALDIRISININ AYRINTILARI

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in Han Yunus’taki Gazze-Avrupa Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, saldırıya dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından bir dizi saldırıya hedef olduğu belirtildi. Saldırıda, hastanenin bazı bölümleri ve ona bağlı tesislerin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İlk belirlemelere göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin 6 Filistinli olduğu ve en az 40 yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan, İsrail ordusu Gazze-Avrupa Hastanesi’ne yapılan saldırıyı doğruladı. Ordunun açıklamasında, “hastanenin altında inşa edilen komuta ve kontrol kompleksinde bulunan Hamas unsurlarının hedef alındığı” iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan bilgilere göre, hastaneye düzenlenen saldırının amacının, Gazze Şeridi’nde bir çatışma sırasında öldürülen Hamas’ın eski lideri Yahya Sinvar’ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürüldü.