Gazze’de Saldırılar Artıyor. Sağlık Sistemi Çöktü

GÖNÜLLÜ DOKTORLAR GAZZE’DE YAŞANILANLARI ANLATTI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları altında yaralıları tedavi etmek için Türkiye’den giden gönüllü doktorlar, bölgede yaşadıkları zorlu süreci paylaştı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Fatih genel merkezinde düzenlenen etkinlikte, AID Genel Başkanı Yavuz Dede, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu yılki raporlarına göre, Gazze’de sağlığa yönelik en az 516 saldırı gerçekleştirildiğini dile getirdi. Dede, saldırıların özellikle hastaneleri ve ambulansları hedef aldığını belirterek, “Sağlık sistemi çökertilmiştir. El-Şifa Hastanesi, Nasır Çocuk Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Türk Filistin Dostluk Hastanesi ve birçok sağlık merkezi bombardıman altında kalmış, binalar tahrip edilmiştir. DSÖ, bölgede hala faaliyet gösterebilen sayılı hastane kaldığını, bunların da birçok ciddi kapasite sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu bildirmektedir. 36 hastaneden 30’u ya kapatılmış ya da tamamen işlevsiz hale gelmiştir.” dedi. Gazze’deki çatışmaların başından beri 60 binden fazla şehit ve 110 binden fazla yaralı olduğu bilgisini veren Dede, “Bombardımanlar sonucu uzuv kaybı yaşamış 20 bini aşkın insan protez desteği beklemekte ve bu uzuv kayıplarından en az 7 bini çocuklardan oluşmaktadır. DSÖ ve Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, bu yaralıların dörtte biri ağır travma geçirmiş ve tedavi edilemezlerse kalıcı sakatlık riski taşımaktadır.” şeklinde ifade etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği sistematik saldırılarla altyapıyı ve temel yaşam kaynaklarını yok etme girişiminde bulunduğunu vurgulayan Dede, bu durumun uluslararası hukuk kapsamında soykırım ve yok etme politikası olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Dede, uluslararası toplumun bu gelişmelere sessiz kalmasının insanlık onuruna aykırı olduğunu ifade ederek, “Sağlık ve yaşama hakkı evrensel bir haktır. Bir halkın sahip olduğu bu hakkın sistematik bir biçimde gasbedilmesine seyirci kalmak suça ortak olmaktır.” şekilde konuştu.

GÜN GEÇTİKÇE DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR

Gazze’de bulunan AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun, bölgede 2 ay 5 gün süreyle bulunarak hem kuzey hem de güney hastanelerinde görev yaptığını anlattı. Uygun, Gazze’nin sağlık sisteminin neredeyse işlevsiz hale geldiğini, özellikle kuzeydeki birçok hastanenin bilinçli bir şekilde tamamen yok edildiğini aktardı. Kuzeydeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi’nin artık hizmet veremediğini belirten Uygun, “El-Ehli Arap (Baptist) Hastanesi harap edildi. Başhekimiyle yaptığım görüşmede hastaneyi kapattıklarını, şu anda hasta kabul etmediklerini söyledi. Gazze’de sadece iki tane tomografik cihaz var, bir tanesi kuzeyde El-Ehli Arap (Baptist) Hastanesi’nde, diğeri güneyde Nasır Hastanesi’nde. Şu anda kuzeyde çalışan tomografi cihazı yok ve saldırılar eskiye göre daha da şiddetleniyor. Orada yaşananlar gerçeğin ta kendisidir, hatta gerçeği de tamamen yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR DRAM YAŞANIYOR

Op. Dr. Yılmaz Mertsoy, Gazze’ye girdikleri andan itibaren “cezaevine girmiş” gibi hissettiklerini belirterek, dünya genelindeki sağlıkçıları Gazze’ye davet etti. Mertsoy, “Bir nesli, bir ırkı yok ediyorlar. Tam bir soykırım merkezi diyebileceğim bir alanda çalıştık. Çalışırken bir sağlıkçı olarak, insanlığımdan utandım.” dedi.