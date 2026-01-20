Gazze’de Soğuktan Hayatını Kaybeden Bebekler Artıyor

İsrail’in sürgün ettiği Filistinliler, soğuk havalarda dayanaksız çadırlarda geçici barınma arıyor. Abluka nedeniyle ısınma ve soğuktan korunma için gerekli malzemeleri temin edemeyen ailenin bebeği Ebu Cerrad, dondurucu soğuk nedeniyle yaşamını yitiriyor.

TÜM ÇOCUKLAR BÖYLE

Hayatını kaybeden bebeğin amcası Halid Ebu Cerrad, Şeza’nın vefatının sadece soğuktan kalbinin durduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, Gazze’deki bütün çocukların benzer durumlarla karşılaştığını ifade etti. Filistinliler, İsrail ablukası nedeniyle kışın temel gereksinimleri olan battaniye, giysi ve ısınma imkanlarına ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kış mevsimi boyunca soğuk nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 8’e ulaştığını duyurdu.

ABLUKA DEVAM EDİYOR

Resmi verilere göre, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, barınma malzemeleri, çadırlar, mobil evler ve yeniden inşa için gerekli inşaat materyallerinin Gazze’ye girişine izin verme taahhüdünü büyük ölçüde yerine getirmedi. İsrail’in Ekim 2023’te başlayarak ABD desteğiyle yürüttüğü saldırılar sonucunda iki yılı aşkın bir sürede 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi ise yaralandı. Ayrıca, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip edildi.