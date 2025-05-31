Gazze’de, Soykırım Ve İnsanlık Dramı Yaşanıyor

FİLİSTİN İÇİN SESİZ KALMA PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen “Filistin İçin Sessiz Kalma” programında ilk 12 saat geride kaldı. İsrail’i protesto etmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, pazar günü saat 12.00’a kadar sürecek. Program, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek için yaklaşık 100 gazetecinin katılımıyla 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbeti şeklinde ilerliyor.

GAZZE’DE SOYKIRIM YAŞANIYOR

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, programda yaptığı konuşmada Gazze’deki durumu “Bir soykırım yaşıyoruz” sözleriyle tanımladı. Ünal, “Gazze’de herhangi bir inanç, etnik yapı, kültür farkı gözetmeden insanlık ölüyor. Bu meseleyi bir terör saldırısı veya toprak mücadelesi olarak değil, bir insanlık krizi olarak görmek gerek” dedi. Filistin haritasındaki değişikliklere dikkat çeken Ünal, “İnsanları yurtlarından nasıl sürdüklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu insanlık suçunu işleyenler, suçlarını meşrulaştırmak için insanları aşağılıyor” ifadelerini kullandı.

GİZLENEN GERÇEKLER VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise Gazze’nin Türk milleti için özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Büyükgümüş, “Gazze’deki kardeşlerimiz, Dünya’nın en özgür insanları. Onlar insanlık cephesi için büyük bir mücadele veriyor” şeklinde konuştu. Büyükgümüş, günümüzde insanları sadece sömürgecilerin gözünden görüldüğünü ve bu durumun ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

GAZZE’DE YAŞANAN VAHŞETİN RAKAMLARLA İFADESİ

Programa katılan Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun, Gazze’deki vahşeti rakamlarla açıkladı. İsrail’in saldırıları sonucunda 54 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, 123 binin üzerinde yaralı olduğunu belirtti. Coşkun, “Hayatını kaybedenlerin 12 bin 400’ü kadın, 18 bin çocuk ve 930’u bebek. Gazeteci arkadaşlarımız da hedef alınıyor ve bu dönemde 221 gazeteci hayatını kaybetti” diye konuştu. Gazze’nin sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle sağlık görevlilerine saldırıların da arttığını vurguladı.

Coşkun, “Bu göstermekte olduğu vahşet, dünyaya duyurulmak istenmiyor” sözleriyle durumu özetledi.