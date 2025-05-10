Gazze’de Su Hizmetleri Çöktü, Felaket!

GİDEREK DERİNLEŞEN SU KRİZİ

Gazze’de su ve kanalizasyon hizmetlerinin neredeyse tamamen çökmesi sonucunda 2,3 milyondan fazla kişi insani bir felaketle karşı karşıya kalıyor. Yapılan açıklamalara göre, Gazze artık “susuzluktan ölen bir bölgeye” dönüştü. Filistin Su İdaresi, İsrail’in altyapıyı tahrip etmesi, elektriği kesmesi ve yakıt ile temel insani maddelerin girişini engellemesi nedeniyle su hizmetlerinin durma noktasına geldiğini vurguluyor.

ALTYAPI HASARLARI VE SUDAN YARARLANMA

Gazze’deki su ve kanalizasyon tesislerinin yüzde 85’inin ciddi hasar gördüğü belirtildi. Yeraltından çıkarılan suyun miktarının yüzde 70-80 oranında azaldığı ifade edilirken, bu durum sonucunda kişi başına düşen su tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durumlar için önerdiği asgari seviyenin altına yani günde 3 ila 5 litreye kadar düştü. Yağmur suyu havzalarına dolan atık suların hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığı da kaydedildi.

ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

Halk, içmeye elverişli olmayan ve tuzlu olan suları kullanmak zorunda kalıyor. Bu bağlamda, uluslararası topluma saldırıların durması, ablukanın kaldırılması ve su hizmetlerinde görevli teknik personelin korunması için acil müdahale çağrısı yapılıyor. Gazze’deki Filistinliler, su kuyularının ve altyapının tahrip edilmesi nedeniyle temiz içme suyuna ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.