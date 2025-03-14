Gazze’de Suya Erişim Sorunu Devam Ediyor

RAMAZAN AYINDA SUYA ERİŞİMDE ZORLUKLAR

Gazze Şeridi’nin kuzey kısmında yer alan Cibaliye Mülteci Kampı’nda yaşayan halk, Ramazan ayı boyunca suya erişimde zorluk çekiyor. Bu durum, bölgedeki yaşam standartlarını etkilemeye devam ediyor. Cibaliye’nin sakinleri, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşıyor ve su krizinin sona ermesi için çözüm bekliyor.

SU KRİZİNİN SEBEPLERİ

Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki su sıkıntısının nedenleri arasında altyapı eksiklikleri ve bölgedeki artan nüfus yer alıyor. Halk, bu temel ihtiyacın karşılanmaması nedeniyle günlük yaşamda çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Su tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar, Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmekte de güçlük yaratıyor.