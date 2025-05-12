Gazze’de Tıbbi Malzeme Eksikliği Tehdit Ediyor

GAZZE ŞERİDİ’NDE TIBBİ MALZEME EKSİKLİĞİ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in saldırıları ve 2 aydan fazla süredir devam eden insani yardım girişini engelleyen ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’nde, hastanelerin karşılaştığı tıbbi malzeme ve ekipman eksikliği ciddi bir kriz yaratıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve acil servislerin yokluk içinde hizmet vermeye çalıştığı bildiriliyor. Bakanlığın ifadesine göre, “Yaralılara acil müdahalede bulunan sağlık personeli mobil röntgen cihazları, anestezi cihazları ve tıbbi ekipmanlara acil ihtiyaç duymaktadır.”

HASTANELERDE CİDDİ YATAK EKSİKLİĞİ

Aynı zamanda ortopedi, damar, göz ve genel cerrahi gibi özel alanlarda yeterli alet ve ekipmanın bulunmadığına dikkat çekiliyor. Hastanelerde yaşanan ciddi yatak eksikliğinin, hasta ve yaralıların uyuyacak yer bulamamasına neden olduğu vurgulanıyor. Paylaşılan açıklamada, ameliyatlarda kullanılan özel kumaş ve çarşafların, tıbbi gazların tükenmesiyle birlikte cenazeler için kefenin kalmadığı da bildirildi. Hijyen ve temizlik malzemelerinin eksikliği, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar için gereken önlemleri tehdit altında bırakıyor.

KRİZ HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞİYOR

“Durmaksızın çalışan sağlık ekiplerinin ellerinde malzeme ve gıda listelerinin olmadığı” dile getirilen açıklamada, “Tıbbi ekipman ve malzemelerdeki ciddi eksiklik, hastanelerin karşı karşıya kaldığı krizi daha da derinleştiriyor ve sağlık personelinin çalışmalarını aksatıyor.” ifadesine de yer veriliyor.

İNSANİ KRİZ SEL OLDUĞU GİBİ BÜYÜYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının ardından 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurdu. 7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapı ve hastaneleri hedef alan bu saldırılar, bölgede insani bir felakete yol açıyor.

Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması gibi durumlar, Gazze’deki Filistinlilerin zorlandığı şartları daha da artırıyor. 19 Ocak 2023’te yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart’ta yeniden başlayan şiddetli saldırılardan bu yana çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 52 bin 862’ye, yaralı sayısı ise 119 bin 648’e ulaştı.